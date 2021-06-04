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Происшествия

Восемь участников ОПГ в Севастополе получили сроки за сбыт наркотиков

Севастопольский городской суд оставил в силе приговор суда первой инстанции по делу организованной преступной группы наркоторговцев.

Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Фигуранты дела – восемь членов организованного преступного сообщества, совершивших в 2013-2016 годах более 20 особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

В конце 2019 года Нахимовский районный суд Севастополя признал организаторов и участников ОПГ виновными в сбыте и хранении наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере. Каждого из них суд приговорил к лишению свободы на срок от 9 до 24 лет в исправительной колонии строгого режима.

Апелляционная жалоба на вердикт суда первой инстанции отклонена, приговор вступил в законную силу.  

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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В Крыму будут судить участников банды наркоторговцев. Двенадцати участникам организованной группы предъявлены обвинения в сбыте наркотических средств и психотропных веществ на территории Крымского полуострова.

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