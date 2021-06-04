Восемь участников ОПГ в Севастополе получили сроки за сбыт наркотиков

Севастопольский городской суд оставил в силе приговор суда первой инстанции по делу организованной преступной группы наркоторговцев.

Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Фигуранты дела – восемь членов организованного преступного сообщества, совершивших в 2013-2016 годах более 20 особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

В конце 2019 года Нахимовский районный суд Севастополя признал организаторов и участников ОПГ виновными в сбыте и хранении наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере. Каждого из них суд приговорил к лишению свободы на срок от 9 до 24 лет в исправительной колонии строгого режима.

Апелляционная жалоба на вердикт суда первой инстанции отклонена, приговор вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали наркокурьера. В Севастополе сотрудниками ФСБ был задержан курьер одного из Интернет-магазинов по продаже наркотиков.

Участники наркогруппировки из Бахчисарая получили от 11 до 18 лет тюрьмы. Бахчисарайский районный суд вынес приговор участникам организованной преступной группе за незаконный оборот наркотических средств в крупном размере. Виновных приговорили к срокам от 11 до 18 лет колонии строгого режима.

В Крыму будут судить участников банды наркоторговцев. Двенадцати участникам организованной группы предъявлены обвинения в сбыте наркотических средств и психотропных веществ на территории Крымского полуострова.

В Симферополе задержали подозреваемого в сбыте наркотиков. Полиция задержала в Симферополе 18-летнего жителя Крыма, у которого было обнаружено и изъято 38 свертков с порошкообразным веществом белого цвета, сообщает пресс-служба МВД России в Крыму.