Власти Крыма оправдали разрешение на стройку в Форосском парке «технической ошибкой»

фото © rg.ru

В выдачу разрешения на строительство в Форосском парке закралась «техническая ошибка», за это ответственные сотрудники Минприроды Крыма понесли наказание.

Об этом на онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил министр экологии республики Геннадий Нараев.

«Наше министерство оказывает более чем 60 видов государственных услуг. То есть, это огромный объем работы. У нас таких обращений каждый день поступает сотни в адрес министерства. Я думаю, ни один исполнитель власти столько услуг не оказывает. Понятно, что бывают какие-то технические ошибки. Но нас регулярно проверяет прокуратура, поправляет, указывает на те ошибки, которые допускают сотрудники», - пояснил министр в ответ на вопрос о том, какую ответственность понесли работники республиканского ведомства за выдачу разрешения на строительство в Форосском парке.

При этом чиновник подчеркнул, что ничего незаконного в выданном разрешении не было.

««Незаконная выдача» – это интерпретация журналистов. Министерство ничего незаконного точно не делает и не может делать априори. Да, там были какие-то чисто технические погрешности. Прокуратура указала, сотрудники были наказаны: одному замечание, второму выговор», - пояснил Нараев.

Министр также напомнил, что сейчас на территории Ялты действует запрет на проведение любых строительных работ на период всего курортного сезона, поэтому строительство в Форосском парке не ведется.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Мэр Ялты заявила о невыполнении обещаний застройщиком Форосского парка. Застройщик Форосского парка не полностью выполнил обещание до 1 июня привести в порядок используемую территорию.

Власти Алушты потребовали остановить стройку в зеленой зоне у набережной. Власти Алушты обязали застройщика остановить работы в зеленой зоне со стороны восточной набережной города.

Мэр Ялты предупредила застройщиков: можно штрафовать хоть каждый день. Все застройщики, работающие на территории Ялты, были за месяц предупреждены об остановке работ на период высокого курортного сезона, поэтому контроль исполнения запрета на строительство будет вестись ежедневно и строго.

В Ялте остановили стройки. Работы на всех строительных площадках Ялты приостановлены до 30 сентября.