Происшествия
В Симферополе разоблачили «оконного мошенника»
В Симферополе сотрудниками полиции задержан мужчина, который взял деньги за установку стеклопакетов в квартире жертвы, после чего попросту исчез.
Об этом сообщает пресс-служба МВД России по РК.
К симферопольским полицейским обратилась женщина, которая рассказала, что нашла в интернете приглянувшееся ей объявление о предоставлении услуг по изготовлению и монтажу металлопластиковых окон и ролетов. Она связалась с менеджером, оформила заказ и перечислила 63 000 рублей оплаты за работу.
Через какое-то время она решила удостовериться, что работа началась, однако, «менеджер» телефон выключил.
«Заявительница нашла контакты директора фирмы, в ходе беседы выяснилось, что данный работник был уволен несколько месяцев назад. Сотрудниками уголовного розыска по горячим следам по подозрению в совершении данного преступления задержан 28-летний симферополец. От задержанного получены признательные показания», - сообщают полицейские.
Мужчина признался, что взятые на себя обязательства он выполнять даже не планировал, а деньги потратил на собственные нужды.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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