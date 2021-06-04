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Происшествия

В Симферополе разоблачили «оконного мошенника»

В Симферополе сотрудниками полиции задержан мужчина, который взял деньги за установку стеклопакетов в квартире жертвы, после чего попросту исчез.

Об этом сообщает пресс-служба МВД России по РК.

К симферопольским полицейским обратилась женщина, которая рассказала, что нашла в интернете приглянувшееся ей объявление о предоставлении услуг по изготовлению и монтажу металлопластиковых окон и ролетов. Она связалась с менеджером, оформила заказ и перечислила 63 000 рублей оплаты за работу.

Через какое-то время она решила удостовериться, что работа началась, однако, «менеджер» телефон выключил.

«Заявительница нашла контакты директора фирмы, в ходе беседы выяснилось, что данный работник был уволен несколько месяцев назад. Сотрудниками уголовного розыска по горячим следам по подозрению в совершении данного преступления задержан 28-летний симферополец. От задержанного получены признательные показания», - сообщают полицейские.

Мужчина признался, что взятые на себя обязательства он выполнять даже не планировал, а деньги потратил на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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