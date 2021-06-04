В Симферополе из развивающей школы пропала техника на четверть миллиона

В Симферополе злоумышленники похитили технику из развивающей школы.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Кража произошла в Железнодорожном районе крымской столицы.

К правоохранителям обратились руководители школы. Они рассказали, что ночью неизвестные разбили стекло, проникли в помещение и украли имущество учреждения.

Добычей грабителей стали три ноутбука, два телевизора и кнопочный телефон. Общая сумма ущерба составила 220 тысяч рублей.

«В результате кропотливой работы, организованной на месте происшествия, сотрудниками полиции задержан подозреваемый в краже. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 30-летний местный житель. Разыскать его помогли криминалистические технологии, позволяющие идентифицировать преступника по оставленной им следовой информации», – рассказали в МВД.

Задержанный признался в совершении преступления.

В жилье подозреваемого правоохранители нашли и изъяли похищенный мобильный телефон, а также залоговые документы из ломбарда на сданную мужчиной технику, принадлежащую детской развивающей школе.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

«В настоящее время доказана причастность подозреваемого к совершению кражи компьютерной техники из медицинского офиса на сумму более 24 тысяч рублей. Также устанавливаются иные факты противоправной деятельности мужчины», – добавили правоохранители.

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