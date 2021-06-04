В Симферополе четверо мужчин хорошо выпили и разбили голову прохожему

В Симферополе сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали четверых мужчин, которые напали на случайного прохожего и избили его.

Инцидент произошел в одном из охраняемых баров крымской столицы. Сотрудники Росгвардии выяснили, что подвыпившие мужчины во время отдыха в питейном заведении напали на проходившего мимо молодого человека.

Росгвардейцы задержали дебоширов, вызвали на место бригаду медиков и оказали пострадавшему, с травмами головы, доврачебную помощь. Задержанные переданы в территориальный отдел МВД.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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