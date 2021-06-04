Происшествия
В Симферополе четверо мужчин хорошо выпили и разбили голову прохожему
В Симферополе сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали четверых мужчин, которые напали на случайного прохожего и избили его.
Инцидент произошел в одном из охраняемых баров крымской столицы. Сотрудники Росгвардии выяснили, что подвыпившие мужчины во время отдыха в питейном заведении напали на проходившего мимо молодого человека.
Росгвардейцы задержали дебоширов, вызвали на место бригаду медиков и оказали пострадавшему, с травмами головы, доврачебную помощь. Задержанные переданы в территориальный отдел МВД.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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