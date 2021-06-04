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Власть

В СевГУ закупка компьютеров обернулась штрафами для работников вуза

Прокуратура выявила нарушения при организации госзакупок в деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

Прокуратурой Гагаринского района города Севастополя проведена проверка в деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» при осуществлении закупки на поставку компьютерной техники.

Установлено, что при осуществлении оценки заявок участников, 4 члена комиссии по осуществлении закупок в университете, неправомерно отклонили заявку одного из участников, в связи с чем в отношении них возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 8 ст. 7.32.3 КоАП РФ (предъявление требований к участникам закупок по критериям и в порядке, которые не указаны в документации).

Постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях направлены в Севастопольский отдел Крымского УФАС России. Они рассмотрены и удовлетворены.

Члены комиссии по осуществлению закупок в ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» признаны виновными с назначением наказания в виде штрафа в размере 2 тыс. руб. каждому.

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