В Севастополе за неделю подорожали овощи и сливочное масло

В Севастополе продолжают расти цены на продукты питания, в частности на некоторые овощи, а также сливочное масло.

Об этом по итогам еженедельного мониторинга цен сообщили в управлении службы статистики по Крыму и Севастополю (Крымстат).

В частности, согласно опубликованным данным, за минувшую неделю в цене добавили капуста, лук, морковь и картофель.

«Рост цен был отмечен на капусту белокочанную свежую (на 23,43%), морковь (на 15,43%), масло сливочное (на 3,35%), лук репчатый (на 3,14%), картофель (на 3,03%)», – сказано в сообщении.

Вместе с тем, цены на свежие огурцы и помидоры в Севастополе по сравнению с 23 мая немного снизились.

«По состоянию на 31 мая 2021 г., снижение цен (по сравнению с 24 мая 2021 г.) наблюдалось на огурцы свежие (на 17,32%), помидоры свежие (на 12,32%)», – уточняют в ведомстве.

Ранее в Крымстате сообщали о росте цен на овощи в начале мая.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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