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Власть

В Крыму составили перечень отелей, гостиниц и санаториев для «безопасного отдыха»

11:42 пятница, 4 июня 2021
В Крыму составили перечень отелей, гостиниц и санаториев для «безопасного отдыха»

фото © Новости Крыма

Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило перечень официальных средств размещения Крыма.

Список опубликован на официальном туристическом портале Travel Crimea.

В перечень включены более тысячи санаториев, отелей, гостиниц, пансионатов, гостевых домов, курортных комплексов Крыма. Они расположены в Ялте, Алуште, Евпатории, Керчи, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Бахчисарайском, Джанкойском, Ленинском, Белогорском, Раздольненском, Сакском, Симферопольском, Кировском, Советском и Черноморском районах.

«Реестр отелей и санаториев республики позволит гостю верифицировать выбранное средство размещения, удостовериться в его легальности и актуальности контактов. А также избежать сайтов – двойников или сайтов посредников, где зачастую не всегда отображена актуальная информация», — подчеркнул министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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