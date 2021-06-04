Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Не Спутником: Украина зовет крымчан на COVID-вакцинацию ● В Крыму из-за коронавируса закрыли канатную дорогу на Ай-Петри ● В Крыму российской вакциной от COVID-19 привили более 230 тысяч человек ● В Крыму более ста новых заражений за сутки ● В Крыму растет количество тяжелобольных пациентов с COVID-19
В Крыму снова растет число новых заражений
фото © Новости Крыма
За 3 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 105 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 13 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Из общего количества заболевших 75 выявлены при обращении за медицинской помощью, 29 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4900 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 68 человек, выздоровевших за весь период – 40 845 человек.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Не Спутником: Украина зовет крымчан на COVID-вакцинацию. Иммунизация будет проводиться вакциной CoronaVac в 10 пунктах прививки на подконтрольных Киеву территориях Донбасса и в Херсонской области.
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