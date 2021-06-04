В Крыму снова растет число новых заражений

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За 3 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 105 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 13 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 75 выявлены при обращении за медицинской помощью, 29 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4900 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 68 человек, выздоровевших за весь период – 40 845 человек.

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