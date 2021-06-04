В Крыму предупреждают о нашествии «комаров-тигров»

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Южные районы атакованы тигровыми комарами, переносчиками опасных заболеваний.

Завлабораторией проблем дезинсекции Роспотребнадзора Светлана Рославцева посоветовала россиянам быть внимательными и защищать себя репеллентами.

Для жителей южных регионов могут быть опасны комары разных видов и москиты, которых больше всего в Крыму. Кроме болезненных укусов контакты с ними могут грозить заражением гельминтами, малярией, арбовирусными инфекциями.

Особенно опасны недавно появившиеся на побережье тигровые комары. Их отличает полосатая окраска тела и лапок.

«Этого комара раньше у нас никогда не было. А сейчас «комар-тигр» расселился по всей территории Кавказского побережья, добрался до Новороссийска, в Крыму его тоже находят. Он переносит лихорадки денге, Зика, чикунгунья и всякие арбовирусные инфекции», – сказала Рославцева в беседе с радио Sputnik.

По ее словам, от всех насекомых помогают аэрозольные репелленты, а также электрофумигаторы для помещений. Рославцева посоветовала туристам требовать, чтобы владельцы жилья поставили москитные сетки на окна и двери. И быть внимательными во время прогулок: использовать одежду с длинными рукавами и штанинами, наносить на ноги и низ брюк репеллент.

«Если отдыхающие в Крыму будут подниматься в горы или посещать леса, они могут встретиться с клещами, которых называют энцефалитные. Нужно соответственно одеваться», – посоветовала сотрудник Роспотребнадзора.

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