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В Крыму предупреждают о нашествии «комаров-тигров»
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Южные районы атакованы тигровыми комарами, переносчиками опасных заболеваний.
Завлабораторией проблем дезинсекции Роспотребнадзора Светлана Рославцева посоветовала россиянам быть внимательными и защищать себя репеллентами.
Для жителей южных регионов могут быть опасны комары разных видов и москиты, которых больше всего в Крыму. Кроме болезненных укусов контакты с ними могут грозить заражением гельминтами, малярией, арбовирусными инфекциями.
Особенно опасны недавно появившиеся на побережье тигровые комары. Их отличает полосатая окраска тела и лапок.
«Этого комара раньше у нас никогда не было. А сейчас «комар-тигр» расселился по всей территории Кавказского побережья, добрался до Новороссийска, в Крыму его тоже находят. Он переносит лихорадки денге, Зика, чикунгунья и всякие арбовирусные инфекции», – сказала Рославцева в беседе с радио Sputnik.
По ее словам, от всех насекомых помогают аэрозольные репелленты, а также электрофумигаторы для помещений. Рославцева посоветовала туристам требовать, чтобы владельцы жилья поставили москитные сетки на окна и двери. И быть внимательными во время прогулок: использовать одежду с длинными рукавами и штанинами, наносить на ноги и низ брюк репеллент.
«Если отдыхающие в Крыму будут подниматься в горы или посещать леса, они могут встретиться с клещами, которых называют энцефалитные. Нужно соответственно одеваться», – посоветовала сотрудник Роспотребнадзора.
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В Крыму предупреждают о нашествии «комаров-тигров»
Южные районы атакованы тигровыми комарами, переносчиками опасных заболеваний.
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