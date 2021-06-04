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Происшествия

В Крыму после погони поймали водителя с уровнем алкоголя в 6,5 раз выше нормы

В Красноперекопском районе Крыма сотрудники ГИБДД задержали водителя с зашкаливающим уровнем алкоголя в крови.

Внимание правоохранителей привлек автомобиль «Славута». Водитель не подчинился требованию об остановке и, увеличив скорость, продолжил движение. Сотрудники ГИБДД устроили погоню. Водитель машины на одном из перекрестков не справился с управлением, допустил занос, после чего малолитражка выехала за пределы проезжай части на обочину.

Нарушителем оказался 34-летний житель села Магазинка Красноперекопского района.

По всем признакам, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Полицейские предложили мужчине пройти освидетельствование с использованием алкотестера. Его результаты установили состояние опьянения мужчины: уровень алкоголя в организме оказался в 6,5 раз выше допустимого», — рассказали в пресс-службе.

Госавтоинпекторы доставили пьяного водителя в отдел полиции и составили протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения». Ее санкция предусматривает штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на 2 года.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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