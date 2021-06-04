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Власть

В Крыму оптимизировали ряд междугородних автобусных маршрутов

15:54 пятница, 4 июня 2021

Автобусы по маршруту «Раздольное-Евпатория» с 1 июня заезжают в село Нива.

Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Крыма.

Таким образом, путь следования автобуса в прямом и обратном направлении проходит через села: Кукушкино, Славянское, Аврора, Стерегущее, Котовское, Славное, Рылеевка, Нива, Ульяновка, Березовка, Елизоветово, Добрушено.

Кроме того, с 1 по 15 июня пригородные маршруты «Шатры – Красноперекопск» и «Сватово- Красноперекопск» будут отправляться в тестовом режиме в вечернее время, после 17:00. Для изучения пассажиропотока с 10 июня будет введен дополнительный рейс по маршруту «Красноперекопск-Первомайское» после 12:00.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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