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Общество

В Крыму нашли редкие «марсианские» цветы

21:04 пятница, 4 июня 2021
В Крыму нашли редкие «марсианские» цветы

фото © Ирина Попова (ПоКрыму.Ру|Яндекс.Дзен)

В Крыму начался сезон цветения диких орхидей комперий. Встретить дивные растения, похожие на инопланетные создания из «Войны миров» Герберта Уэллса, — настоящая удача.

«Поймана орхидея комперия Компера, редкий исчезающий цветок, встречающийся в Крыму всего в нескольких урочищах. Думаю, что он лучшее доказательство тому, что на Землю, и конкретно в Крым, прилетали марсиане», — написала Ирина Попова в своем блоге «ПоКрыму.Ру» на платформе Яндекс.Дзен.

Комперии — действительно редкие растения, подтвердил ForPost кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела изучения биоразнообразия и экологического мониторинга Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского, природного заповедника РАН, Александр Фатерыга.

Ареал их произрастания в Крыму, по данным ученого, ограничивается несколькими урочищами ЮБК, также они встречаются в западном и восточном Крыму и в урочище Ласпи (Севастополь). Цветут комперии в мае-июне. При этом, по словам нашего собеседника, встречаются в Крыму и более редкие виды орхидей.

«Комперии — это достаточно редкие цветы, но есть и такие, которые растут только в одном месте, например, венерин башмачок, надбородник и неотинея обожженная», — уточнил биолог.

В тексте использованы материалы: Форпост

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