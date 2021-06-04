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Происшествия

В Крыму кайтсерфер не справился с управлением и упал в море

14:37 пятница, 4 июня 2021

В районе села Окуневка Черноморского района во время кайтсерфинга мужчина не справился с управлением и упал в воду, не сумев самостоятельно выбраться на берег.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС в Крыму.

«По прибытии спасателями было установлено, мужчина находится в воде на расстоянии около полутора километров от берега. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» на моторной лодке вышли в море и с помощью конца Александрова извлекли пострадавшего из воды в лодку, после чего эвакуировали на берег в безопасное место. В медицинской помощи он не нуждался», – сказано в сообщении.

Ранее сотрудники МЧС оказали помощь парапланеристу, который не справившись с управлением упал в горно-лесную зону.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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