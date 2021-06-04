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Происшествия

В Евпатории раскрыли убийство двухлетней давности

09:59 пятница, 4 июня 2021
Евпатория

В полицию Евпатории обратилась жительница Симферополя, которая заявила о пропаже своей знакомой.

Оперативникам удалось установить личность сожителя разыскиваемой женщины. Им оказался 47-летний житель одного из сел Сакского района. Он сказал, что женщина от него ушла в неизвестном направлении.

По месту жительства мужчины оперативники обнаружили капли крови, под тяжестью неопровержимых доказательств он сознался в убийстве своей сожительницы, которое совершил в 2019 году. Он указал оперативникам на заброшенный колодец, в котором спрятал труп.

Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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