Происшествия
В Евпатории раскрыли убийство двухлетней давности
В полицию Евпатории обратилась жительница Симферополя, которая заявила о пропаже своей знакомой.
Оперативникам удалось установить личность сожителя разыскиваемой женщины. Им оказался 47-летний житель одного из сел Сакского района. Он сказал, что женщина от него ушла в неизвестном направлении.
По месту жительства мужчины оперативники обнаружили капли крови, под тяжестью неопровержимых доказательств он сознался в убийстве своей сожительницы, которое совершил в 2019 году. Он указал оперативникам на заброшенный колодец, в котором спрятал труп.
Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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