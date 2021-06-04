Общество
У берегов Крыма появились дельфины с хвостами-трезубцами
фото © SereneSea.org
У берегов Алушты местные жители нашли мертвого новорожденного дельфина-афалину со странным хвостом похожим на трезубец.
Как сообщает центр реабилитации дельфинов «Безмятежное море», аналогичный дельфин был найден у крымского побережья в 2019 году.
«Эта особенность развития ранее не встречалась в научной литературе по китообразным, но, как мы и предполагали, в Черном море такой дельфин не один. На рентгенографии, помимо особенности строения лопастей, было выявлено сращение хвостовых позвонков. Особенности этих двух дельфинов имеют схожую природу, – не исключено, что они являются родственниками, а врожденная аномалия может быть результатом генной мутации», — отметили в центре «Безмятежное море».
Черноморским дельфинам потенциально угрожает близкородственное скрещивание ввиду низкого генетического разнообразия, что связано с резким сокращением их численности в прошлом. На возможность родства указывает и то, что они были найдены в одном и том же районе.
Фото: центр реабилитации дельфинов «Безмятежное море»
Обзорный рентген тела найденного в Алуште дельфиненка выявил перелом позвоночника со смещением, полученный от тупого удара, что привело к смерти особи.
В других морях травмы такого характера нередко фиксировались у детенышей, которым не повезло стать мишенью для взрослых агрессивно настроенных самцов.
«Мы обязательно проведем максимально тщательное исследование анатомической аномалии и постараемся уже в этом году поделиться с вами нашей статьей об этих редких находках», — отметили в центре реабилитации дельфинов
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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