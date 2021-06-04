Власть
Трасса «Таврида» отрезала от туристов золотые пляжи Крыма
фото © nikatour.org
Если раньше на восточном побережье было не протолкнуться, то сейчас пляжи похожи на карантинную зону.
Курортные поселки на востоке Крыма, в которые раньше съезжались тысячи отдыхающих, остались без туристов из-за новой трассы «Таврида». Об этом написал автор блога «TravelManiac» в «Яндекс.Дзен».
По его словам, вдоль старой дороги от поселков Берегового и Приморского тянулась длинная полоса золотых песчаных пляжей до самой Феодосии. Въезжая на полуостров с Крымского моста, многие, увидев в окно море, не ехали дальше, а останавливались прямо здесь, разбирая номера в гостевых домах и комнаты у придорожных маклеров, как горячие пирожки.
Новая федеральная трасса прошла в обход этого района. В результате старая дорога, «превращающаяся летом для водителей в ад», стала совершенно пустой.
«Здесь теперь нет не просто пробок, а вообще транзита. А значит, и турпотока. Машины «Сдам квартиру» стоят и сейчас, но сдавать их попросту некому: отдыхающие проносятся по «Тавриде» мимо в сторону Севастополя, западного Крыма или поворачивая в Симферополе на ЮБК, напрочь забыв о золотых пляжах и Феодосии.Создается впечатление, что в этих местах объявили карантин и закрыли сюда въезд», - рассказал блогер.
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
Украина угрожает санкциями Белоруссии из-за полетов в Крым. Если хоть один самолет Беларуси приземлится в Крыму, то Киев введет санкции против Минска.
Новые дороги в Симферополе усугубили последствия от дождя. Новое асфальтовое покрытие дорог не дает дождевой воде впитываться в землю, поэтому поток собирается намного быстрее и больше, чем обычно. Из-за этого субботний ливень в столице Крыма обернулся еще более тяжелыми последствиями для горожан, чем обычно.
Маршрут пригородных поездов с Кубани продлили до Феодосии. Новая остановка на станции Старотитаровка появится на пути рельсового автобуса из Керчи в Анапу.
Троллейбусы из Симферополя в Ялту и Алушту перешли на летнее расписание. Троллейбусы, следующие по маршруту Симферополь-Ялта и Симферополь-Алушта, перешли на летние расписание движения.
Невиданная щедрость: власти Крыма отдадут Якутии несколько туробъектов
Республика Крым передаст Якутии два туристических объекта.
Власти Крыма оправдали разрешение на стройку в Форосском парке «технической ошибкой»
В выдачу разрешения на строительство в Форосском парке закралась «техническая ошибка», за это ответственные сотрудники Минприроды Крыма понесли наказание.
Какой сегодня праздник 4 июня фото
Сегодня, 4 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Помои на обед: детей в лагере Евпатории кормят ужасной едой
Крымчанка опубликовала фото и видео, на которых видно, что детям в столовой дают непонятную жижу.
17 часов назад
В Крыму назвали самые «нитратные» фрукты и овощи
20 часов назад
Чтобы умереть: в Крыму распустилось необычное растение
18 часов назад
Египетская саранча направляется в крымские города
23 часа назад
На Ангарском перевале в Крыму фура сбила отбойникфото
17 часов назад
Миллион тонн медуз в Азовском море: ученые говорят об угрозе промыслу
Из-за повышения солености и климатического потепления в Азовском море значительно увеличилось число медуз, что становится серьезной угрозой рыболовному промыслу. Можно ли бороться с проблемой и опасны ли медузы для людей.