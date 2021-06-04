Трасса «Таврида» отрезала от туристов золотые пляжи Крыма

фото © nikatour.org

Если раньше на восточном побережье было не протолкнуться, то сейчас пляжи похожи на карантинную зону.

Курортные поселки на востоке Крыма, в которые раньше съезжались тысячи отдыхающих, остались без туристов из-за новой трассы «Таврида». Об этом написал автор блога «TravelManiac» в «Яндекс.Дзен».

По его словам, вдоль старой дороги от поселков Берегового и Приморского тянулась длинная полоса золотых песчаных пляжей до самой Феодосии. Въезжая на полуостров с Крымского моста, многие, увидев в окно море, не ехали дальше, а останавливались прямо здесь, разбирая номера в гостевых домах и комнаты у придорожных маклеров, как горячие пирожки.

Новая федеральная трасса прошла в обход этого района. В результате старая дорога, «превращающаяся летом для водителей в ад», стала совершенно пустой.

«Здесь теперь нет не просто пробок, а вообще транзита. А значит, и турпотока. Машины «Сдам квартиру» стоят и сейчас, но сдавать их попросту некому: отдыхающие проносятся по «Тавриде» мимо в сторону Севастополя, западного Крыма или поворачивая в Симферополе на ЮБК, напрочь забыв о золотых пляжах и Феодосии.Создается впечатление, что в этих местах объявили карантин и закрыли сюда въезд», - рассказал блогер.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Украина угрожает санкциями Белоруссии из-за полетов в Крым. Если хоть один самолет Беларуси приземлится в Крыму, то Киев введет санкции против Минска.

Новые дороги в Симферополе усугубили последствия от дождя. Новое асфальтовое покрытие дорог не дает дождевой воде впитываться в землю, поэтому поток собирается намного быстрее и больше, чем обычно. Из-за этого субботний ливень в столице Крыма обернулся еще более тяжелыми последствиями для горожан, чем обычно.

Маршрут пригородных поездов с Кубани продлили до Феодосии. Новая остановка на станции Старотитаровка появится на пути рельсового автобуса из Керчи в Анапу.

Троллейбусы из Симферополя в Ялту и Алушту перешли на летнее расписание. Троллейбусы, следующие по маршруту Симферополь-Ялта и Симферополь-Алушта, перешли на летние расписание движения.