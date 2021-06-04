Суд арестовал помощницу мэра Ялты

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Помощник главы администрации Ялты, экс-главный архитектор города Наталья Дитрих заключена под стражу на два месяца.

Соответствующее решение принял Ялтинский городской суд.

«Ялтинский городской суд Республики Крым избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 2 августа 2021 года, в отношении помощника главы администрации Ялты», – говорится в сообщении на сайте суда.

В пресс-службе не назвали фамилию фигуранта дела. По информации источников, речь идет о помощнице главы администрации города Наталье Дитрих, которая ранее занимала пост главного архитектора Ялты.

Она обвиняется в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия.Согласно УК РФ, наказание за данное преступление – от трех до десяти лет лишения свободы.

Наталья Дитрих занимала пост главного архитектора Ялты с ноября 2019 года по апрель 2021 года. До этого она занимала должность главного архитектора Рузского муниципального района Подмосковья.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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