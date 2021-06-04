Стало известно где построят парк развлечений в Ялте

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Точное место не названо, но предположительно речь идет о районе Васильевки.

Корпорация развития Республики Крым, совместно с инвестором, Ростуризмом и властями Ялты приступили к разработке проекта строительства в Ялте развлекательного комплекса по типу «Сочи-Парк».

Об этом сообщил гендиректор АО «Корпорация развития Республики Крым» Дмитрий Ворона.

«Ялта-Парк», северная часть (городского округа, — ред). Мы проект «приземляем» на те свободные инвестплощадки, которые у нас сегодня есть и предназначены для размещения таких крупных концепций. Это сложное инженерно-техническое сооружение, которое обычно размещается на абсолютно ровных территориях, как это сделано в Сочи. В случае с Ялтой мы говорим о достаточно сложном ландшафте, для которого должны быть сверхсложные серьезные комплексные решения, чтобы разместить все инженерно-технические сооружения и обеспечить безопасность людей», — сказал Дмитрий Ворона.

Уточним, что в северной части Большой Ялты расположены поселки Массандра и Васильевка, где скорее всего и будет построен «Ялта-Парк». Также в этом районе начинаются заповедники.

Напомним, вчера в рамках Петербургского экономического форума было подписано соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта «Строительство первого тематического парка развлечений Ялта-Парк и курортно-гостиничного комплекса в районе города Ялта». Соглашение подписал Глава Республики Крым Сергей Аксенов и председатель Совета директоров АО «Агрокомплекс» Александр Ткачев.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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