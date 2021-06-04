Общество
Штормовое от МЧС: на Крым идут грозы с градом и шквалами
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В пятницу, 4 июня, в Крыму ожидаются сильные дожди, град и сильный ветер.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.
«4 июня на территории Республики Крым ожидаются сильные дожди, град, гроза, шквалистый ветер», - говорится в сообщении.
В ГУ МЧС предупреждают о возможном подтоплении территорий, авариях на объектах энергетики и ЖКХ, нарушении транспортного сообщения, а также повреждении и гибели сельскохозяйственных растений. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
Спасатели призывают крымчан и гостей полуострова ограничить выход в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, деревьев и ЛЭП.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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