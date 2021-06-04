Севастопольцев предупредили о проблемах с записью к врачам

Временные сложности в горздраве объяснили техническими сбоями.

В ближайшее время севастопольцам не удастся записаться на прием к медицинским специалистам через Единый контакт-центр или другие онлайн-сервисы записи. В департаменте здравоохранения предупредили о временной приостановке из-за технических работ в Центре обработки данных здравоохранения.

В горздраве принесли извинения за временные неудобства и призвали горожан по всем вопросам обращаться в регистратуры и колл-центры медорганизаций:

Городская больница №1 – 41-71-77 (со стационарных телефонов);

Городская больница №4 – Взрослая поликлиника: 41-71-70, 8 (978) 300-90-74;

Городская больница №5 – 8 (978) 254-78-02 (с мобильного); 41-71-03 (со стационарного).

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