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Происшествия

Севастопольского ребенка с ожогами спасли спецбортом МЧС

Масштабная операция, направленная на спасение жизни ребенка, состоялась в Севастополе вечером 3 июня.

Семилетний мальчик в крайне тяжелом состоянии был доставлен в столичную клиническую больницу специальным санитарным бортом МЧС России.

«На севастопольском аэродроме «Бельбек» ребенка принял на борт самолет МЧС России. В кратчайший срок пациент доставлен в лечебное учреждение, где ему будет оказана специализированная помощь», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю.

Ранее у мальчика были диагностированы ожоги 2 и 3 степени, состояние крайне тяжелое, в связи с чем севастопольские врачи приняли решение прибегнуть к помощи московских коллег. Причины получения ребенком ожогов в сообщении не раскрываются.

В настоящее время ребенок находится в больнице, московские врачи оказывают ему специализированную медицинскую помощь, уточняет пресс-служба правительства Севастополя.

Напомним: в результате страшного пожара, случившегося в ночь с 11 на 12 мая в частном доме на территории садоводческого товарищества «Черноморец», в Севастополе погибла 6-летняя девочка, ее мать и старшая сестра получили тяжелые ожоги тела.

В тексте использованы материалы: Форпост

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