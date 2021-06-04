Российские самолеты устроят бомбометание в Крыму

Авиация Черноморского флота и Южного военного округа проводит в Крыму занятия по пилотированию.

Как сообщили в отделе информобеспечения ЧФ, в конце учений истребители отработают бомбометание.

«В заключительной части обучения пилоты проведут бомбометание по морским целям в специально подготовленных и оборудованных полигонах боевой подготовки», – сообщили в ЧФ.

В настоящее время экипажи истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 тренируются в пилотировании над водной поверхностью с учетом характеристик береговой зоны. Также отрабатывается порядок взаимодействия с поисково-спасательными командами, световые кодовые сигналы и навыки работы с использованием маяков.

«Непосредственно в ходе полетов летчики выполняют элементы простого и сложного пилотажа, полеты по заданному маршруту на средних и малых высотах над водной поверхностью, в том числе и в ночное время», – отметили в ЧФ.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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