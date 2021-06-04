Прогноз погоды в Крыму на пятницу 4 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 4 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый, пожарная опасность (в восточных районах Крыма чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - туман (местами туман), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый. На южном побережье - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 15, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 91 до 97 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 20, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер западный 13 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 17, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер северо-западный 18 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 84 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 20, ночью около 14 градусов. Ветер юго-западный 16 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 94 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 19, ночью около 15 градусов. Ветер юго-западный 25 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 96 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 18, ночью около 14 градусов. Ветер северо-западный 17 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 95 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 19, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 95 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 19, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 98 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью около 8 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня составит 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 13, ночью около 10 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 99 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 14 до 20 градусов тепла. По городам: в Алуште - 15, в Евпатории - 17, на мысе Казантип в Азовском море - 21, в Керчи - 20, в Николаевке - 17, в Севастополе - 16, в Судаке - 18, на Тарханкуте - 17, в Феодосии - 18, в Ялте - 16 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 17, в Египте - 26, на Кипре - 22, в Одессе - 16, в Сочи - 18, в Турции - 23, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.

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