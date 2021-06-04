Полицейские Ялты начали разгонять уличных аниматоров

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Сотрудники полиции Ялты начали проверку законности деятельности аниматоров на городской набережной.

Об этом сообщили в УМВД по Ялте.

«Накануне в дежурную часть поступило несколько сообщений о сомнительной деятельности компании молодых людей, одетых в костюмы животных, которые, со слов заявителей, фотографируются с гражданами за денежное вознаграждение», – пояснили правоохранители.

По их словам, для проверки поступившей информации на место предполагаемого правонарушения прибыли участковые уполномоченные полиции. «Стражи порядка опросили возможных свидетелей, взяли объяснения от заявителей и граждан в костюмах героев мультфильмов», – уточнили в управлении МВД по Ялте и отметили, что в настоящее время сотрудниками правоохранительных органов осуществляется проверка, по результатам которой «будет принято соответствующее процессуальное решение».

Полицейские добавили, что в случае выявления правонарушений виновные лица будут привлечены к ответственности, а «мероприятия по пресечению нелегальной предпринимательской деятельности продолжатся на территории города-курорта в период всего летнего сезона.

Правоохранители Ялты также подчеркнули, что по факту осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве ИП или юридического лица с начала текущего года в отношении предпринимателей составлено 146 административных протоколов по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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