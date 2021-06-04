Власть
Полицейские Ялты начали разгонять уличных аниматоров
фото © Новости Крыма
Сотрудники полиции Ялты начали проверку законности деятельности аниматоров на городской набережной.
Об этом сообщили в УМВД по Ялте.
«Накануне в дежурную часть поступило несколько сообщений о сомнительной деятельности компании молодых людей, одетых в костюмы животных, которые, со слов заявителей, фотографируются с гражданами за денежное вознаграждение», – пояснили правоохранители.
По их словам, для проверки поступившей информации на место предполагаемого правонарушения прибыли участковые уполномоченные полиции. «Стражи порядка опросили возможных свидетелей, взяли объяснения от заявителей и граждан в костюмах героев мультфильмов», – уточнили в управлении МВД по Ялте и отметили, что в настоящее время сотрудниками правоохранительных органов осуществляется проверка, по результатам которой «будет принято соответствующее процессуальное решение».
Полицейские добавили, что в случае выявления правонарушений виновные лица будут привлечены к ответственности, а «мероприятия по пресечению нелегальной предпринимательской деятельности продолжатся на территории города-курорта в период всего летнего сезона.
Правоохранители Ялты также подчеркнули, что по факту осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве ИП или юридического лица с начала текущего года в отношении предпринимателей составлено 146 административных протоколов по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Суд постановил демонтировать главный дельфинарий Севастополя. Суд признал незаконной работу дельфинария в Артиллерийской бухте Севастополя.
Керченский инвалид проведет 8 лет в колонии за сексуальное насилие над малолетней. Керченский городской суд Республики Крым признал местного жителя виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении его племянницы.
В Севастополе осудили посредников взяток для сдачи экзамена в ГИБДД. Двое жителей Севастополя 63 и 39 лет осуждены за посредничество при даче взяток сотрудникам ГИБДД за содействие в сдаче экзамена на управление мотоциклом.
Сброс строительного мусора обошелся симферопольцам в четверть миллиона. Около 60 юридических и физических лиц наказаны за сброс строительного мусора на контейнерные площадки общего пользования в Симферополе с января по конец мая этого года.
Штормовое от МЧС: на Крым идут грозы с градом и шквалами
В пятницу, 4 июня, в Крыму ожидаются сильные дожди, град и сильный ветер.
Суд арестовал помощницу мэра Ялты
Помощник главы администрации Ялты, экс-главный архитектор города Наталья Дитрих заключена под стражу на два месяца.
В Крыму снова растет число новых заражений
За 3 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 105 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 13 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Гурзуфе горят многоквартирный жилой дом и кипарисы
Сотрудники МЧС тушат пожар в многоквартирном доме в поселке Гурзуф под Ялтой.
вчера
Власти Крыма оправдали разрешение на стройку в Форосском парке «технической ошибкой»
В выдачу разрешения на строительство в Форосском парке закралась «техническая ошибка», за это ответственные сотрудники Минприроды Крыма понесли наказание.