Власть
Новые локации парка «Патриот» в Севастополе откроются ко Дню ВМФ
В Севастополе ко Дню Военно-морского флота откроются обновленные локации парка «Патриот».
Об этом заявил заместитель министра обороны России Андрей Картаполов, вчера он работал в Севастополе.
Картаполов осмотрел самый новый музей города-героя, так называемый морской кластер «Патриота» — сторожевой корабль «Сметливый», а также площадку стратегического показа военной техники. В планах — посещение исторического кластера на Мекензиевых горах.
«В Севастополе создадим единый комплекс, где будут проводится постоянные мероприятия военно-патриотического воспитания. Исторические реконструкции, конференции, форумы. Это станет еще одной точкой притяжения для севастопольцев, гостей города и тех, кто приезжает в Крым», — сказал заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов.
В будущем на полуострове продолжат делать упор на развитие объектов патриотического воспитания. В частности, уже завтра в Крыму обсудят строительство еще одного парка «Патриот». Он будет располагаться в Керчи.
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