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Власть

Новые локации парка «Патриот» в Севастополе откроются ко Дню ВМФ

В Севастополе ко Дню Военно-морского флота откроются обновленные локации парка «Патриот».

Об этом заявил заместитель министра обороны России Андрей Картаполов, вчера он работал в Севастополе.

Картаполов осмотрел самый новый музей города-героя, так называемый морской кластер «Патриота» — сторожевой корабль «Сметливый», а также площадку стратегического показа военной техники. В планах — посещение исторического кластера на Мекензиевых горах.

«В Севастополе создадим единый комплекс, где будут проводится постоянные мероприятия военно-патриотического воспитания. Исторические реконструкции, конференции, форумы. Это станет еще одной точкой притяжения для севастопольцев, гостей города и тех, кто приезжает в Крым», — сказал заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов.

В будущем на полуострове продолжат делать упор на развитие объектов патриотического воспитания. В частности, уже завтра в Крыму обсудят строительство еще одного парка «Патриот». Он будет располагаться в Керчи.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанам нужно 26 лет, чтобы накопить на однокомнатную квартиру. Жителям Крыма необходимо копить деньги в течение 26 лет, чтобы приобрести однокомнатную квартиру.

Власти Крыма мечтают о строительстве Tesla на полуострове. Крымские власти готовы к строительству на полуострове американского завода по производству электромобилей Tesla.

«Росгеология» до конца года планирует пробурить в Крыму еще полсотни скважин. «Росгеология» планирует в этом году пробурить еще 50 скважин в Крыму и Севастополе, сообщил управляющий директор «Росгеологии» Сергей Демченко на круглом столе в Совете Федерации России.

В Крыму «заморозили» строительство первого опреснителя. Решение о строительстве опреснительной установки в селе Фрунзе Сакского района в Крыму «заморожено» до тех пор, пока не будут получены результаты исследования водоносных слоев под дном Азовского моря, сообщила на круглом столе в Совете Федерации России вице-премьер российского правительства Крыма Светлана Маслова.

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