Невиданная щедрость: власти Крыма отдадут Якутии несколько туробъектов

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Республика Крым передаст Якутии два туристических объекта.

Об этом на ПМЭФ журналистам сообщил глава Республики Саха – Якутия Айсен Николаев.

«Мы с прошлого года работаем с Сергеем Валерьевичем Аксеновым (главой Крыма), чтобы объекты туристские могли быть переданы Республике (Саха), с условием, что мы все это восстановим, сохраним здесь рабочие кадры, может, еще больше сделаем для того, чтобы жители Якутии могли отдыхать здесь круглый год. Благодарен Сергею Валерьевичу, Совету министров республики, что это предложение поддержано. Мы выходим на завершающие согласования по двум объектам», – сообщил Николаев.

По словам главы Якутии, объекты находятся в Алупке и Феодосии. Николаев не уточнил, о каких именно объектах идет речь. «Более того, Сергей Валерьевич предлагает еще объекты, мы их будем изучать…, рассматривается в Евпатории», – добавил он.

Крым уже передавал свои туробъекты другим субъектам России с условием восстановления. В частности, Башкирии передали детский санаторий «Юбилейный», а Ингушетии отдали детский санаторий «Пионер». Оба объекта находятся в Евпатории.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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