Происшествия
На промышленном предприятии в Щелкино погиб рабочий
Вчера в Щелкино на предприятии по производству нефтепродуктов погиб рабочий, который производил сварку цистерны, где ранее хранились нефтепродукты.
При проведении сварочных работ цистерна взорвалась. Следственный комитет России по Крыму и Севастополю начал проверку.
Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил руководителю следственного отдела по Ленинскому району возбудить уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Как сообщили в Следкоме, в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе будет дана оценка соблюдению требований промышленной безопасности, а также охране труда работников на предприятии.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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