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Происшествия

На промышленном предприятии в Щелкино погиб рабочий

09:27 пятница, 4 июня 2021
Ленино

Вчера в Щелкино на предприятии по производству нефтепродуктов погиб рабочий, который производил сварку цистерны, где ранее хранились нефтепродукты.

 При проведении сварочных работ цистерна взорвалась. Следственный комитет России по Крыму и Севастополю начал проверку.

Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил руководителю следственного отдела по Ленинскому району возбудить уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как сообщили в Следкоме, в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе будет дана оценка соблюдению требований промышленной безопасности, а также охране труда работников на предприятии.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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