Происшествия
На набережной в Ялте организовали бордель
В Крыму будут судить двух жителей Ялты за организацию притона в районе городской набережной.
Установлено, что двое мужчин арендовали квартиру, расположенную на набережной Ялты, и в интернете подыскали девушек с низкой социальной ответственностью.
Клиентов также искали в интернете, а полученные деньги распределяли между собой и работницами.
«Несмотря на разработанные правила конспирации преступная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.
Злоумышленники вину в совершенном преступлении признали в полном объеме», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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