На набережной в Ялте организовали бордель

В Крыму будут судить двух жителей Ялты за организацию притона в районе городской набережной.

Установлено, что двое мужчин арендовали квартиру, расположенную на набережной Ялты, и в интернете подыскали девушек с низкой социальной ответственностью.

Клиентов также искали в интернете, а полученные деньги распределяли между собой и работницами.

«Несмотря на разработанные правила конспирации преступная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Злоумышленники вину в совершенном преступлении признали в полном объеме», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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