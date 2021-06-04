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Миллион тонн медуз в Азовском море: ученые говорят об угрозе промыслу
фото © Новости Крыма
Из-за повышения солености и климатического потепления в Азовском море значительно увеличилось число медуз, что становится серьезной угрозой рыболовному промыслу. Можно ли бороться с проблемой и опасны ли медузы для людей.
Об этом рассказал руководитель Азово-Черноморского филиала ФГБНУ ВНИРО Ефим Кожурин.
«Учитывая трансформацию экосистемы, которая сейчас происходит в Азовском море, количество медуз очень увеличилось. Их влияние на формирование запасов по некоторым важным видам рыб негативно и велико, поскольку медузы выедают кормовую базу: планктон и ихтиопланктон, молодь рыбы. Сейчас в Азовском море напряженная ситуация с формированием запасов азовской хамсы, тюльки, ряда других видов. И мы очень поддерживаем обеспокоенность Росрыболовства на этот счет », - сказал ученый.
Он подчеркнул, что специалисты ВНИРО регулярно выступают с инициативами об отлове и переработке медуз.
«Эта тема витает постоянно, наш институт сейчас занимается технологиями переработки – мы ищем способы, как перерабатывать медузу. Это может быть в пищевых целях, например, как в Китае, хотя это сложно, поскольку в наших широтах у людей очень консервативные кулинарные предпочтения. Но можно использовать в косметологии или, например, есть еще с советских времен технология, когда медуз добавляют в строительные растворы», - рассказал Кожурин.
При этом представитель ВНИРО подчеркнул, что для человека медузы Азово-Черноморского бассейна не опасны.
«У некоторых есть стрекательные клетки, которые обжигают кожу. Но серьезной опасности для здоровья, а тем более для жизни они не представляют. Поболит и перестанет », - успокоил он.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Миллион тонн медуз в Азовском море: ученые говорят об угрозе промыслу
Из-за повышения солености и климатического потепления в Азовском море значительно увеличилось число медуз, что становится серьезной угрозой рыболовному промыслу. Можно ли бороться с проблемой и опасны ли медузы для людей.