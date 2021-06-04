Летняя погода установится в Крыму только в конце следующей недели

фото © Новости Крыма

Погода в Крыму начнет улучшаться на следующей неделе, тепло вернется в районе следующих выходных.

Об этом сообщила заместитель начальника Крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.

«Начиная с 8 июня уже воздух будет понемногу прогреваться за счет увеличения количества солнечных дней. Циклон же будет отходить постепенно на северо-восток. В выходные дни будет еще прохладно (примерно, как сейчас), есть вероятность кратковременных дождей. Пока никаких опасных явлений не прогнозируется. Начиная с понедельника, температура воздуха будет повышаться, но не исключена вероятность в дневные часы кратковременных дождей с грозами. Если сейчас на день мы прогнозируем плюс 18-23 градуса, то к концу недели будет плюс 22-27», – сообщила Шенгелай.

Сейчас над полуостровом установился циклон, который пришел с Балкан. С начала месяца температура воздуха фиксируется ниже климатической нормы. С 1 июня в Симферополе выпало 10 мм осадков – это около 20% от месячной нормы. На Ангарском перевале выпало 15-17 мм осадков, на Ай-Петри 10-11 мм. «(В водохранилища попадет) что-нибудь, но слабенько», – заключила синоптик.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 4 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 4 июня.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 3 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 3 июня.

Купальный сезон начнется в Крыму во второй половине июня. Купальный сезон на черноморских курортах Крыма и Краснодарского края начнется в середине июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Четыре дня дождей в Крыму: синоптики «обрадовали» прогнозом. В ближайшие четверо суток, с четверга по воскресенье, в районе столицы Крыма ожидаются ливневые дожди, в общей сложности за это время на территории Симферополя и окрестностей может выпасть больше месячной нормы осадков.