Крымчан предупредили о легких деньгах

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О финансовых пирамидах, казалось, не слышал только ленивый, но, несмотря на осведомленность, многие крымчане продолжают попадать на уловки мошенников, теряя при этом миллионы.

Финансовая пирамида — это проект, в который постоянно, обманными обещаниями высокого заработка, привлекаются деньги вкладчиков. Обычно финансовая пирамида не имеет реальной прибыли, а только перераспределяет деньги между участниками, рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры компьютерной инженерии и моделирования Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Юрий Сосновский.

«Если вы внимательно изучите договор, то обнаружите, что ваши средства ничем не защищены. К тому же если вам обещают большие проценты, это практически всегда означает высокорискованные финансовые операции», — поделился основными принципами финансовых пирамид эксперт.

Напомним, Банк России опубликовал списки нелегальных кредиторов, форекс-дилеров и компаний, имеющих признаки финансовых пирамид. Уточняется, что компании и проекты с признаками нелегальной деятельности были выявлены с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан.

Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России сейчас принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, иностранными регуляторами для применения иных мер.

По словам Юрия Сосновского, в список попали более 1,8 тысячи организаций, не имеющих территориальной привязки. А если такая и есть, то за границей.

«Жителям Крыма необходимо запомнить: во-первых, денег из воздуха не бывает, а во-вторых, не следует обращаться к форекс-дилерам, если вы ничего не смыслите в финансовой грамотности», — резюмировал наш собеседник.

В тексте использованы материалы: Форпост

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