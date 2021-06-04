Кафе и рестораны в Севастополе не соблюдают противоковидные меры

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Замглавы Севастополя Мария Литовко и представители Роспотребнадзора встретились с городскими рестораторами и представителями общепита, чтобы обсудить несоблюдение ими противоэпидемиологических мер.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«Ситуация с коронавирусом меняется каждый день. У нас снова растет количество заболевших. В город едут туристы, и нам нельзя сейчас пренебрегать мерами, которые установлены Роспотребнадзором. Это касается не только мест общественного питания, но и гостиниц», – подчеркнула Литовко.

Она призвала бизнесменов серьезнее отнестись к мерам безопасности и усилить контроль за их соблюдением, потому что в случае ухудшения ситуации возможно введение очередных ограничений работы заведений общепита.

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