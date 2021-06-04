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Происшествия

ДТП с участием пяти автомобилей произошло на Ялтинской трассе

13:43 пятница, 4 июня 2021

Сразу пять автомобилей стали участниками ДТП на трассе «Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта», недалеко от Ангарского перевала.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по РК.

По данным силовиков, водитель автомобиля Mitsubishi, двигаясь от Алушты в сторону Симферополя, выехал через две сплошные на полосу встречного движения, где врезался в грузовик-рефрижератор, после чего протаранил автомобили «ВАЗ», Skoda и Volkswagen. Все авто также двигались по полосе встречного движения.

В результате пострадали водитель Mitsubishi, водитель и пассажир Volkswagen и несовершеннолетний пассажир автомобиля Skoda. Все они были доставлены в медицинские учреждения. По факту ДТП проводится проверка.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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