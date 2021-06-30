Водный кризис
Развитие сюжета: Отели Ялты не испытывают дефицит воды, ее доставляют водовозы ● Крым после сильных дождей обеспечен питьевой водой до конца года ● Гидролог рассказал о ситуации на реках после паводка в Ялте ● График подачи воды в Алуште смягчат с завтрашнего дня ● Ялта накопила больше годового запаса воды
Ялта накопила годовой запас воды после июньских ливней
фото © Новости Крыма
Запас воды, полученный после обильных осадков в Большой Ялте во второй половине июня, обеспечил город годовым запасом воды.
Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
«Из хороших новостей: 35 миллионов метров кубических мы накопили запас воды. Этого нам хватит более чем на год», – уточнила Павленко.
Ранее сообщалось, что водохранилища Крыма заполнились до половины проектного объема после накрывших полуостров ливней. Объем запасов крымских водохранилищ за этот период увеличился на 40 миллионов кубометров.
Примерно с середины июня Крым накрывают дожди и ливни. Это стало причиной наводнения в Ялте, Керчи и еще нескольких населенных пунктах полуострова. В общей сложности в Крыму было подтоплено несколько сотен объектов, действует режим ЧС.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Пляжи Большой Ялты частично могут открыть уже в пятницу. Уже в будущую пятницу может открыться часть пляжей Большой Ялты от Алупки до Фороса, ранее закрытые для купания из-за последствий аномального ливня и последующего потопа.
Два микрорайона в Ялте остаются засыпаны щебнем. Два района Большой Ялты – Васильевка и Хуторок остаются частично засыпанными щебнем после наводнения и сошедшего селя.
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