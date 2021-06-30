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Водный кризис

Ялта накопила годовой запас воды после июньских ливней

10:25 среда, 30 июня 2021
Ялта
Ялта накопила годовой запас воды после июньских ливней

фото © Новости Крыма

Запас воды, полученный после обильных осадков в Большой Ялте во второй половине июня, обеспечил город годовым запасом воды.

Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Из хороших новостей: 35 миллионов метров кубических мы накопили запас воды. Этого нам хватит более чем на год», – уточнила Павленко.

Ранее сообщалось, что водохранилища Крыма заполнились до половины проектного объема после накрывших полуостров ливней. Объем запасов крымских водохранилищ за этот период увеличился на 40 миллионов кубометров.

Примерно с середины июня Крым накрывают дожди и ливни. Это стало причиной наводнения в Ялте, Керчи и еще нескольких населенных пунктах полуострова. В общей сложности в Крыму было подтоплено несколько сотен объектов, действует режим ЧС.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пляжи Большой Ялты частично могут открыть уже в пятницу. Уже в будущую пятницу может открыться часть пляжей Большой Ялты от Алупки до Фороса, ранее закрытые для купания из-за последствий аномального ливня и последующего потопа.

Два микрорайона в Ялте остаются засыпаны щебнем. Два района Большой Ялты – Васильевка и Хуторок остаются частично засыпанными щебнем после наводнения и сошедшего селя.

Более 80 пляжей в Крыму закрыты из-за последствий наводнения. На пострадавшей от наводнения части побережья Крыма приостановлена эксплуатация 83 пляжей, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

За два дня в Крыму израсходовали месячный запас противоградовых ракет. Сейчас запас ракет экстренно пополняют.

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