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Потоп в Крыму

Ялта начала снимать введенные в связи с режимом ЧС ограничения

16:07 среда, 30 июня 2021
Ялта
Ялта начала снимать введенные в связи с режимом ЧС ограничения

фото © Янина Павленко/Facebook

Власти Ялты начали снимать ограничения, введенные на территории муниципалитета в связи с режимом ЧС.

Об этом сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на мэра Янину Павленко.

«В Ялте полностью восстановлено движение общественного транспорта, правда, есть локально закрытые участки, где ведутся работы. В четверг на заседании комиссии по ЧС будем рассматривать вопрос возможного открытия пляжей для купания. В целом, ситуация везде стабильная, продолжаем выкачивать воду из многоквартирных и частных домов, сушить подвалы», – сказала Павленко.

Часть ограничений еще продолжит действовать, в частности, закрытыми остаются детские сады.

Ранее власти Ялты решили выплатить пострадавшим от потопа дополнительные компенсации.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе масштабное отключение воды из-за ремонта. В северо-восточных районах крымской столицы с полуночи 1 июля будет ограничено водоснабжение, причина – ремонтные работы на сетях.

Ялта накопила годовой запас воды после июньских ливней. Запас воды, полученный после обильных осадков в Большой Ялте во второй половине июня, обеспечил город годовым запасом воды.

Размер компенсаций пострадавшим от паводка рассчитают в Севастополе. Размер компенсации материального ущерба от июньского паводка рассчитают для жителей Севастополя, проживающих в зоне подтопления.

Пляжи Большой Ялты частично могут открыть уже в пятницу. Уже в будущую пятницу может открыться часть пляжей Большой Ялты от Алупки до Фороса, ранее закрытые для купания из-за последствий аномального ливня и последующего потопа.

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Ялта начала снимать введенные в связи с режимом ЧС ограничения

Ялта начала снимать введенные в связи с режимом ЧС ограничения

Власти Ялты начали снимать ограничения, введенные на территории муниципалитета в связи с режимом ЧС.

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