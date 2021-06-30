Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Власти Ялты рассказали о парадоксальном ходе турсезона после наводнения ● Размер компенсаций пострадавшим от паводка рассчитают в Севастополе ● Пляжи Большой Ялты частично могут открыть уже в пятницу ● Стихия повредила Боткинскую и Штангеевскую тропы в Ялте ● Два микрорайона в Ялте остаются засыпаны щебнем
Ялта начала снимать введенные в связи с режимом ЧС ограничения
фото © Янина Павленко/Facebook
Власти Ялты начали снимать ограничения, введенные на территории муниципалитета в связи с режимом ЧС.
Об этом сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на мэра Янину Павленко.
«В Ялте полностью восстановлено движение общественного транспорта, правда, есть локально закрытые участки, где ведутся работы. В четверг на заседании комиссии по ЧС будем рассматривать вопрос возможного открытия пляжей для купания. В целом, ситуация везде стабильная, продолжаем выкачивать воду из многоквартирных и частных домов, сушить подвалы», – сказала Павленко.
Часть ограничений еще продолжит действовать, в частности, закрытыми остаются детские сады.
Ранее власти Ялты решили выплатить пострадавшим от потопа дополнительные компенсации.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе масштабное отключение воды из-за ремонта. В северо-восточных районах крымской столицы с полуночи 1 июля будет ограничено водоснабжение, причина – ремонтные работы на сетях.
Ялта накопила годовой запас воды после июньских ливней. Запас воды, полученный после обильных осадков в Большой Ялте во второй половине июня, обеспечил город годовым запасом воды.
Размер компенсаций пострадавшим от паводка рассчитают в Севастополе. Размер компенсации материального ущерба от июньского паводка рассчитают для жителей Севастополя, проживающих в зоне подтопления.
Пляжи Большой Ялты частично могут открыть уже в пятницу. Уже в будущую пятницу может открыться часть пляжей Большой Ялты от Алупки до Фороса, ранее закрытые для купания из-за последствий аномального ливня и последующего потопа.
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Ялта начала снимать введенные в связи с режимом ЧС ограничения
Власти Ялты начали снимать ограничения, введенные на территории муниципалитета в связи с режимом ЧС.
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