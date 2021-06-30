Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.4
воздух +25
море +22

Коронавирус в Крыму

Врач спрогнозировал сроки окончания новой волны коронавируса в Крыму

07:30 среда, 30 июня 2021
Врач спрогнозировал сроки окончания новой волны коронавируса в Крыму

фото © vk.com/aksenovrk

Если вакцинация в республике не примет массовый характер, то новая волна коронавируса может продлиться до начала августа.

Такое мнение высказал доктор медицинских наук, проректор по научной деятельности Крымского федерального университета им. Вернадского Анатолий Кубышкин.

«Исходя из текущей ситуации, рост заболеваемости возможен, но вряд ли он будет выше пиковых значений осени-зимы. Я встраивал данные в математическую модель, правда, без поправок на повторную заболеваемость и другие данные. В итоге получил постепенный рост, но не запредельный. Если люди не будут вакцинироваться, то рост заболеваемости будет длительный – до августа», - считает ученый.

Он отметил, что кроме того, существует немалое количество показателей, которые могут несколько изменить картину заболеваемости, в частности, новые штаммы болезни.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В России от COVID-19 умерли 652 человека за сутки - новый антирекорд. В России за минувшие сутки скончались 652 человека от новой коронавирусной инфекции.

Очередной антирекорд по числу заражений COVID-19 поставлен в Севастополе. Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией составило в Севастополе за истекшие сутки 117, что является максимальным суточным показателем за весь период пандемии.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 28 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 282 случая коронавирусной инфекции.

Еще один ковидный госпиталь развернут в Севастополе до конца недели. Горбольница №9 в Севастополе до конца недели снова станет ковидным госпиталем. Работы по подготовке медучреждения уже ведутся, об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

Власть
Нидерланды обвинили РФ в «имитации атак» на фрегат около Крыма

Нидерланды обвинили РФ в «имитации атак» на фрегат около Крыма

Россия нарушила право на свободу судоходства, а также ряд двусторонних соглашений, считают в минобороны Нидерландов.

Коронавирус в Крыму
В Крыму вакцинировать будут на набережных курортных городов

В Крыму вакцинировать будут на набережных курортных городов

Министерство здравоохранения Республики Крым приняло решение развернуть пункты вакцинации от коронавируса на набережных курортных городов.

Потоп в Крыму
Пляжи Большой Ялты частично могут открыть уже в пятницу

Пляжи Большой Ялты частично могут открыть уже в пятницу

Уже в будущую пятницу может открыться часть пляжей Большой Ялты от Алупки до Фороса, ранее закрытые для купания из-за последствий аномального ливня и последующего потопа.

Коронавирус в Крыму
Отпускники отказались прививаться ради отдыха на российских курортах

Отпускники отказались прививаться ради отдыха на российских курортах

Только 3% россиян готовы поставить прививку от коронавируса, чтобы посетить курорты Краснодарского края.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации