Врач спрогнозировал сроки окончания новой волны коронавируса в Крыму

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Если вакцинация в республике не примет массовый характер, то новая волна коронавируса может продлиться до начала августа.

Такое мнение высказал доктор медицинских наук, проректор по научной деятельности Крымского федерального университета им. Вернадского Анатолий Кубышкин.

«Исходя из текущей ситуации, рост заболеваемости возможен, но вряд ли он будет выше пиковых значений осени-зимы. Я встраивал данные в математическую модель, правда, без поправок на повторную заболеваемость и другие данные. В итоге получил постепенный рост, но не запредельный. Если люди не будут вакцинироваться, то рост заболеваемости будет длительный – до августа», - считает ученый.

Он отметил, что кроме того, существует немалое количество показателей, которые могут несколько изменить картину заболеваемости, в частности, новые штаммы болезни.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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