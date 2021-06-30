Потоп в Крыму
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Власти Ялты рассказали о парадоксальном ходе турсезона после наводнения
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Ялта после потопа зафиксировала сначала отток, а затем наплыв туристов.
Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава администрации Ялты Янина Павленко.
«В первый день, конечно, был большой отток туристов, – отметила Павленко. – Но при этом мы получили и приток туристов. Экстрим-туризм. Люди покупали билеты, летели сюда для того, чтобы попасть в эпицентр этой стихии, помогать нам восстанавливать наш город. И это тоже такой новый вид туризма в России – экстрим на стихийное бедствие».
По данным главы администрации, в Большой Ялте по состоянию на первый день непогоды находилось около 20 тысяч туристов.
«Если бы вы приехали сегодня в город, прошлись по центральным улицам, по набережной, то было бы уже такое ощущение, что в принципе, кроме еще коричневого моря, он в целом в том же прежнем виде, в котором и был. Не считая, конечно, отдельные улицы и поселки, где до сих пор идут серьезные работы по наведению порядка», – добавила глава администрации.
При этом купание в море в акватории Ялты все еще категорически запрещено. Запрет действует с 19 июня.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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