В Симферополе масштабное отключение воды из-за ремонта

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В северо-восточных районах крымской столицы с полуночи 1 июля будет ограничено водоснабжение, причина – ремонтные работы на сетях.

Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

По информации предприятия, работы будут проводиться на улицах Бела Куна и Бородина. Из-за этого временное ограничение водоснабжения коснется микрорайона Битак, села Строгановка, а также микрорайонов Солнечная долина, Луговое, Свобода, Загородний, Новосергеевка и Сергеевка. Ограничения также придутся на улицы Ковыльную, Титова, Сельвинского и проспект Победы.

«Возможно понижение давления в районе улиц Лермонтова, Куйбышева, а также на прилегающих улицах и переулках», - добавили на предприятии.

В связи с работами перебои с водоснабжением возможны в районах Ана-Юрт, Белое, Акрополис, Хошкельды, Каменка и Айкаван.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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