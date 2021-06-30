В Севастополе на производстве за год было травмировано 27 человек

О производственном травматизме в городе Севастополе за 2020 год сообщает Крымстат.

В 2020 году органами государственной статистики в г. Севастополе проведено обследование состояния травматизма по выборочному кругу предприятий и организаций всех видов и форм собственности (кроме микропредприятий). Объектами наблюдения по травматизму в г. Севастополе стали 342 предприятия. Случаи травматизма на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более зарегистрированы на 19 предприятиях (5,6% респондентов). Всего было травмировано 27 человек, в том числе 10 женщин (37,0%). По итогам 2020 года травматизм со смертельным исходом зафиксирован в одном случае.

Общий уровень травматизма на производстве по г. Севастополю составил 0,7 случаев в расчете на 1000 работающих, из них со смертельным исходом - 0,026 (в 2019 г.- 0,088 и 0,001 - в 2018 г.).

Наибольшее число пострадавших в расчете на 1000 работающих зафиксировано в Балаклавском и Ленинском районе (от 1,3 до 0,7), а наименьшее - в Гагаринском районе (0,5).

Потери рабочего времени в результате общего травматизма на производстве составили 1,5 тыс. человеко-дней нетрудоспособности. В расчете на одного пострадавшего этот показатель составил 53,9 дней. Самый высокий показатель зафиксирован в Гагаринском районе (122 дня), а самый низкий - в Ленинском районе (27,6 дней).

Расходы средств на мероприятия по охране труда в расчете на одного работающего в 2020 году составили 8355,4 рублей (в 2019 году - 5726,9 рублей).

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