В Севастополе грядут серьезные градостроительные перемены

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Изменение приказа Министерства культуры коснется застройщиков и владельцев земли.

Подведомственное учреждение департамента архитектуры и градостроительства Севастополя объявило конкурс на разработку проектной документации, необходимой для изменения приказа Минкультуры России № 1864. Информация об этом была размещена на официальном портале государственных закупок.

В 2016 году этот документ утвердил требования к видам деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия федерального значения — достопримечательного места «Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита», расположенного в Севастополе.

Приказ, призванный сохранить культурное наследие региона, изначально вызывал ряд серьезных вопросов у экспертов, обнаруживших в нем, в частности, возможность многоквартирной застройки у Херсонеса и строительства гостиниц высотой в 16 метров от мыса Фиолент до Балаклавы.

В 2018 году в документ были внесены изменения, где, в частности, был прописан запрет на любое строительство в границах нескольких участков агрофирмы «Золотая Балка».

Но даже после этого приказ юридически не стал идеален. На допущенные в нем ошибки неоднократно обращал внимание глава комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов.

«Там, где нельзя строить (например, на прибрежных территориях), они показали высотность до 32 метров, а в других местах, где строить фактически можно, — 0 метров. Видимо, над этим документом работали, не выезжая на место и не анализируя реальную ситуацию», — отмечал парламентарий.

В тексте использованы материалы: Форпост

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