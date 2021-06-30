Происшествия
В Крыму вынесли приговор мошеннице из Ставропольского края
В Крыму вынесли приговор жительнице Ставропольского края, причастной к семи эпизодам мошенничества.
В пресс-службе прокуратуры Крыма уточнили, что женщина представлялась сотрудницей банка и убеждала оплатить несуществующую госпошлину.
Злоумышленница получала информацию — анкетные данные, номера телефонов и адреса граждан, ранее приобретавших биологически активные добавки, от третьих лиц.
«В дальнейшем женщина, используя данные клиентской базы, представлялась работником банка и сообщала потерпевшим ложную информацию о том, что приобретенные ими добавки являлись контрафактными, в связи с чем они имеют право на возмещение ущерба и получение компенсации. После этого она убеждала граждан, что для ее получения им необходимо оплатить комиссию или государственную пошлину. Таким образом женщина завладела денежными средствами пенсионерки в размере 18 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре.
Мошенницу приговорили к 2 годам лишения свободы с испытательным сроком 1,5 года.
Ранее сообщалось, что в Бахчисарайском районе использовали надувные батуты с многочисленными нарушениями. Прокуратура обязала индивидуального предпринимателя устранить все замечания.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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