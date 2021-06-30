Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.4
воздух +28
море +22

Происшествия

В Крыму вынесли приговор мошеннице из Ставропольского края

14:37 среда, 30 июня 2021

В Крыму вынесли приговор жительнице Ставропольского края, причастной к семи эпизодам мошенничества.

В пресс-службе прокуратуры Крыма уточнили, что женщина представлялась сотрудницей банка и убеждала оплатить несуществующую госпошлину.

Злоумышленница получала информацию — анкетные данные, номера телефонов и адреса граждан, ранее приобретавших биологически активные добавки, от третьих лиц.

«В дальнейшем женщина, используя данные клиентской базы, представлялась работником банка и сообщала потерпевшим ложную информацию о том, что приобретенные ими добавки являлись контрафактными, в связи с чем они имеют право на возмещение ущерба и получение компенсации. После этого она убеждала граждан, что для ее получения им необходимо оплатить комиссию или государственную пошлину. Таким образом женщина завладела денежными средствами пенсионерки в размере 18 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре.

Мошенницу приговорили к 2 годам лишения свободы с испытательным сроком 1,5 года.

Ранее сообщалось, что в Бахчисарайском районе использовали надувные батуты с многочисленными нарушениями. Прокуратура обязала индивидуального предпринимателя устранить все замечания.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Россиянке грозит лишение водительских прав за сбитую в Крыму собаку. Крымские полицейские привлекли к административной ответственности уроженку Ростовской области, которая сбила собаку в Симферополе и скрылась с места ДТП.

Прокуратура нашла в Крыму опасные детские аттракционы. Прокуратура нашла опасные аттракционы в селе Малое Садовое Бахчисарайского района Крыма и потребовала устранить нарушения.

В Крыму задержали пенсионера с арсеналом оружия и боеприпасов. Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ и Росгвардии задержали 67-летнего жителя Черноморского района Крыма по подозрению в незаконном обороте оружия.

ФСБ задержала в Крыму трех граждан РФ за хищение 19 млн рублей. Сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю задержали трех граждан РФ, подозреваемых в хищении крупной суммы денег одного из государственных коммунальных предприятий республики.

Коронавирус в Крыму
Ситуация с коронавирусом в Крыму стремительно ухудшается

Ситуация с коронавирусом в Крыму стремительно ухудшается

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией растет во всех муниципальных образованиях Крыма.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Водный кризис
В Симферополе масштабное отключение воды из-за ремонта

В Симферополе масштабное отключение воды из-за ремонта

В северо-восточных районах крымской столицы с полуночи 1 июля будет ограничено водоснабжение, причина – ремонтные работы на сетях.

Общество
Какой сегодня праздник 30 июня

Какой сегодня праздник 30 июня фото

Сегодня, 30 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации