В Крыму восстановили секретное хранилище времен СССР

Секретное хранилище горюче-смазочных материалов в Мекензиевых горах, построенное в советские времена, заработало после долгих лет простоя.

Хранилище ГСМ было вырублено в горах в 1970-е годы в условиях строжайшей секретности. Оно могло вместить в себя до семи железнодорожных составов с дизельным топливом и бензином, а за счет того, что объект располагался в глубине горы, его невозможно поразить артиллерией или авиацией, и даже ядерной бомбой.

Резервуары для хранения топлива и ГСМ представляли собой цилиндрические сооружения более 32 метров высотой. Хранящийся в них объем горючего позволял бесперебойно снабжать Черноморский флот в течении многих лет.

Однако сооружение пришло в упадок после развала СССР. Власти Украины не видели для себя смысла содержать столь массивное хранилище, поэтому деньги на него практически не выделялись. Однако после возвращения Крыма в Россию начались масштабные работы по восстановлению секретного объекта.

Были проведены всеобъемлющие ремонтные работы, в ходе которых были укреплены бетонные конструкции и места разрушения горных пород, проведена гидроизоляция, отремонтированы железобетонные основания и обновлена система защиты от коррозии. Также была модернизирована система пожаротушения и трубопровод, кроме того была проведена масса других работ.

Объект полностью недоступен для любой разведывательной техники и спутников, атаковать его также бессмысленно из-за нахождения в глубине скалы. При этом у России появилась возможность надежного обеспечения флота, авиации и военной техники при любых условиях.

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