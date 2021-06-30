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Коронавирус в Крыму

В Крыму подтвердили индийский и британский штаммы коронавируса

18:21 среда, 30 июня 2021
В Крыму подтвердили индийский и британский штаммы коронавируса

фото © pixabay.com

По результатам секвенирования на территории Республики Крым были выделены не только традиционные штаммы новой коронавирусной инфекции, но также британский и индийский штаммы.

Об этом на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

«То есть, на сегодняшний день идет смешанное циркулирование, в связи с этим все мероприятия, которые реализуются на территории, должны соблюдаться», - отметила она.Кроме того, по словам главного санитарного врача полуострова, коронавирус «начал молодеть».

«В структуре заболевших возраст смещается на более молодое поколение. На сегодняшний день самые высокие цифры заболеваемости в возрастной группе 18-27 лет и 30-49 лет. То есть, поражено работоспособное население», - подытожила Пеньковская.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ситуация с коронавирусом в Крыму стремительно ухудшается. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией растет во всех муниципальных образованиях Крыма.

Минздрав рассказал о порядке ревакцинации от коронавируса в Крыму. Жители Крыма могут свободно записываться на повторную вакцинацию от коронавируса.

В Крыму почти триста новых заражений. За 29 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 294 случая новой коронавирусной инфекции.

Врач спрогнозировал сроки окончания новой волны коронавируса в Крыму. Если вакцинация в республике не примет массовый характер, то новая волна коронавируса может продлиться до начала августа.

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