В Крыму подтвердили индийский и британский штаммы коронавируса

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По результатам секвенирования на территории Республики Крым были выделены не только традиционные штаммы новой коронавирусной инфекции, но также британский и индийский штаммы.

Об этом на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

«То есть, на сегодняшний день идет смешанное циркулирование, в связи с этим все мероприятия, которые реализуются на территории, должны соблюдаться», - отметила она.Кроме того, по словам главного санитарного врача полуострова, коронавирус «начал молодеть».

«В структуре заболевших возраст смещается на более молодое поколение. На сегодняшний день самые высокие цифры заболеваемости в возрастной группе 18-27 лет и 30-49 лет. То есть, поражено работоспособное население», - подытожила Пеньковская.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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