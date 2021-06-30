Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Аксенов пригрозил крымчанам и туристам локдаунами ● Летальность от коронавируса в Крыму за неделю выросла на треть ● Ситуация с коронавирусом в Крыму стремительно ухудшается ● Минздрав рассказал о порядке ревакцинации от коронавируса в Крыму ● В Крыму почти триста новых заражений
В Крыму подтвердили индийский и британский штаммы коронавируса
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По результатам секвенирования на территории Республики Крым были выделены не только традиционные штаммы новой коронавирусной инфекции, но также британский и индийский штаммы.
Об этом на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.
«То есть, на сегодняшний день идет смешанное циркулирование, в связи с этим все мероприятия, которые реализуются на территории, должны соблюдаться», - отметила она.Кроме того, по словам главного санитарного врача полуострова, коронавирус «начал молодеть».
«В структуре заболевших возраст смещается на более молодое поколение. На сегодняшний день самые высокие цифры заболеваемости в возрастной группе 18-27 лет и 30-49 лет. То есть, поражено работоспособное население», - подытожила Пеньковская.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ситуация с коронавирусом в Крыму стремительно ухудшается. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией растет во всех муниципальных образованиях Крыма.
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