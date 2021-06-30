Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Врач спрогнозировал сроки окончания новой волны коронавируса в Крыму ● В Крыму вакцинировать будут на набережных курортных городов ● Отпускники отказались прививаться ради отдыха на российских курортах ● В России от COVID-19 умерли 652 человека за сутки - новый антирекорд ● Сводка о новых заражениях в Крыму
В Крыму почти триста новых заражений
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За 29 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 294 случая новой коронавирусной инфекции.
Из общего количества заболевших 225 выявлены при обращении за медицинской помощью, 67 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5247 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 199 человек, выздоровевших за весь период – 43 433 человек.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму вакцинировать будут на набережных курортных городов. Министерство здравоохранения Республики Крым приняло решение развернуть пункты вакцинации от коронавируса на набережных курортных городов.
В России от COVID-19 умерли 652 человека за сутки - новый антирекорд. В России за минувшие сутки скончались 652 человека от новой коронавирусной инфекции.
Очередной антирекорд по числу заражений COVID-19 поставлен в Севастополе. Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией составило в Севастополе за истекшие сутки 117, что является максимальным суточным показателем за весь период пандемии.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 28 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 282 случая коронавирусной инфекции.
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