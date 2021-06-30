В Крыму объявили в розыск Владимира Зеленского

В Республике Крым без вести пропал 31-летний Владимир Зеленский.

Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Владимир может находиться в Симферополе или в поселке Кировское. О местонахождении мужчины нет никакой информации с марта 2021 года.

Приметы: рост 172, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые, — передает Крым 24.

Любую информацию о местонахождении Владимира можно сообщить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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