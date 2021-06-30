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Турист: Россия сама не признает Крым

16:23 среда, 30 июня 2021
Турист: Россия сама не признает Крым

фото © Егор Бычков|Facebook

Россия обижается на весь мир за непризнание Крыма, хотя и сама его не признает.

Такое мнение выразил в своих соцсетях руководитель уральского благотворительного детского фонда и новостного агентства Егор Бычков, проведя в Алуште несколько дней.

Прилетев в Симферополь, турист из Екатеринбурга не смог воспользоваться услугами ни Яндекс.Такси, ни «Альфа-банка», ни ВТБ, ни «Сбербанка», ни «Лукойла» или «Газпромнефти». Также ему пришлось дополнительно платить за звонки и мобильный интернет от МТС.

«Понятно, что все боятся санкций. Но по факту этот страх за свои деньги перевесил признание одного из регионов своей страны. Для всех крупных российских компаний Крым — регион-изгой. Но ругать мы будем весь мир и гугл-карты», — сделал вывод Егор Бычков.

Интересно, что до этого, сообщая подписчикам о своем приезде в Крым, уралец написал, что «там, где море, — везде хорошо».

Тем временем руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Симферополе Наталья Киселева согласилась с позицией туриста — в республике, действительно, нет представительств ни крупных российских банков, ни торговых сетей. Об этом нужно знать, собираясь в Крым на отдых, подчеркнула эксперт.

«Эти трудности не носят непреодолимый характер, потому что мы же живем в этих санкционных условиях, а не только приезжаем на две недели отпуска», — отметила она.

В тексте использованы материалы: Форпост

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