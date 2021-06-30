Стала известна готовность дамбы на Северо-Крымском канале

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Дамба достроена на 80%, но этого достаточно, чтобы не пустить днепровскую воду в Крым, заверил Кориневич.

Дамба на 107-м километре Северо-Крымского канала завершена на 80%, рассказал в среду, 30 июня, постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

«На 20% она не достроена, поскольку нет соответствующего бюджетного финансирования… По состоянию на сейчас капитальной дамбы на 80% хватает, чтобы не дать воде попасть в Крым. Если что-то внезапно произойдет с дамбой на 91-м километре, то дамба на 107-м километре свою работу выполнит», - сказал он.

Комментируя информацию в СМИ, он заверил, что «ничего не прорвало, вода в Крым не идет».

Кориневич также напомнил позицию Киева о том, что подача днепровской воды в Крым станет возможной «только после деоккупации полуострова».

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