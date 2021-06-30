Ситуация с коронавирусом в Крыму стремительно ухудшается

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Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией растет во всех муниципальных образованиях Крыма.

Наибольший рост зарегистрирован в Бахчисарайском районе, сообщила на заседании оперштаба руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

«Ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией имеет стойкую тенденцию к росту. Эта тенденция наблюдается абсолютно по всем административным территориям Крыма, – сказала Пеньковская. – В целом по Республике Крым за три последние недели заболеваемость выросла в два раза».

По ее словам, в Ялте заболеваемость выросла с 206 до 263 случаев в неделю, в Симферополе с 300 до 547. В Джанкое заболеваемость выросла вдвое, при этом в городе уровень заболеваемости выше, чем в Джанкойском районе, и выше среднереспубликанского уровня. Также вдвое выросла заболеваемость в Керчи, при этом уровень заболеваемость все еще низкий.

«В Бахчисарайском районе (заболеваемость) выросла в пять раз по сравнению с предыдущими неделями. При этом 33% от всех заболевших в Бахчисарайском районе – это лица в самом городе Бахчисарай, 20% – Вилино, остальное – единичные случае по всем населенным пунктам. В абсолютных цифрах: 32 случая в Бахчисарайском районе на 13 июня, а на конец прошлой недели 157», – рассказала Пеньковская.

Пеньковская отметила, что в Судаке заболеваемость выросла в четыре раза. При этом цифры заболеваемости низкие – 43 случая. «Самые высокие темпы прироста сегодня в Судаке, – добавила Пеньковская. – На сегодняшний день, если Джанкойский, Бахчисарайский районы и Судак не выйдут из категории регионов с высоким темпом развития эпидпроцессов, мы вынуждены будем их включить в группу регионов (с расширенным перечнем ограничений)».

Ранее власти ввели новые ограничения из-за резкого роста количества зараженных коронавирусом в республике. На территории Крыма запрещена работа заведений общепита ночью, в Симферополе, Ялте, Алуште и Симферопольском районе еще и полностью приостановлена работа ночных клубов, кальянных, дискотек и прочих похожих заведений.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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