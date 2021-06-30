Севастопольских пенсионеров продолжают «кидать» на квартиры

Пожилая жительница Севастополя Лия Васильевна Панкратова два года назад внезапно обнаружила, что единственная двухкомнатная квартира в доме №19 по улице Пролетарской ей больше не принадлежит.

О том, что произошло, рассказал адвокат одинокой женщины, передает «НТС».

Панкратова трудилась инженером-судоремонтником на одном из севастопольских предприятий. В 2009 году она почти полностью потеряла зрение и получила 1-ю группу инвалидности бессрочно. В 2019 году женщина не нашла документы на квартиру и обратилась за помощью к знакомым.

«Я запросил выписку в Севреестре, из которой увидел, что эта квартира была зарегистрирована в долевой собственности на 3-х лиц, но никак не на Лию Васильевну», — рассказал адвокат Лии Панкратовой Алексей Беляев.

Защитник обратился в прокуратуру и МВД. Оказалось, что в 2017 году пенсионер заключила договор купли-продажи квартиры, за которую «покупательница» должна была заплатить 3,5 миллиона рублей. Панкратова рассказала, что познакомилась с этой женщиной на приеме у депутата. Новая знакомая предложила старушке помощь, но вместо этого зарегистрировала в квартире на Пролетарской, 19 сына.

«Естественно, Лия Васильевна как не знала о продаже, так этих денег и не получала. В принципе этот факт в рамках предварительной проверки по заявлению в полиции эта женщина также не отрицала. Она в заявлении пояснила, что денежных средств она не передавала. Тут необходимо отметить, что уже в суде она сказала, что якобы эти деньги все-таки передала», — пояснил адвокат.

Севастопольская прокуратура обратилась в Гагаринский районный суд, чтобы защитить права Лии Васильевны. Однако выяснилось, что квартира уже перепродана в собственность другой женщине, несовершеннолетние дети которой, как утверждает Беляев, внуки первой «покупательницы».

«Почему на детей было зарегистрировано право собственности. Часть денежных средств, указанных в договоре — эти же 3,5 миллиона рублей — были перечислены Правительством города Севастополя по государственной поддержке молодых семей, соответственно, она была обязана оформить собственность на своих детей», — пояснил он.

Вместе с тем полиция не возбудила по заявлению Лии Васильевны уголовное дело. Адвокат считает такое решение необоснованным. Суды продолжаются год.

Лия Васильевна продолжает жить в своей квартире как на пороховой бочке.

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